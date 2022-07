Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Raser muss künftig laufen

Am Freitag nahm die Polizei in Biberach die Geschwindigkeit von Fahrenden in den Blick.

Kurz nach 3 Uhr war ein 61-Jähriger auf der B30 von Ravensburg in Richtung Biberach unterwegs. Dabei maß die Polizei seinen Fiat mit 147 km/h. Erlaubt sind an dieser Stelle 100 km/h. Die Beamten stoppten die Fahrt des Mannes und führten ein belehrendes Gespräch mit ihm. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Er muss mit einem Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas!

