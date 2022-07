Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrüger am Telefon erfolgreich

Am Donnerstag betrogen Unbekannte zwei Personen aus Ulm um ihr Erspartes.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr rief ein bislang Unbekannter einen 63-Jährigen aus Ulm an. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus. Der vermeintliche Beamte forderte gegen eine hohe Summe Geld als angebliche Kaution für die Tochter des 63-Jährigen. Diese sei in Untersuchungshaft. Der Angerufene glaubte dem Unbekannten und verabredete sich mit ihm in Ravensburg. Dort gab er ihm Wertgegenstände und Geld. Während der gesamten Zeit vom ersten telefonischen Kontakt bis zu der Zeit, als der 63-Jährige wieder daheim war, telefonierten die Männer mit einander. Erst danach konnte der Ulmer seine Tochter anrufen. Dabei stellte er fest, dass er betrogen wurde.

Ähnlich erging es einer 69-Jährigen aus Ulm. Ihr erzählte ein Anrufer, dass Ihr Sohn ins Gefängnis muss, weil er einen Unfall verursacht hätte. Auch hier forderte der Anrufer eine hohe Summe als Kaution. Die Frau übergab ihre Ersparnisse im Auftrag des Anrufers in Ulm an eine andere Frau. Auch in diesem Fall hielt der Anrufer die 69-Jährige ständig am Telefon, dies über mehrere Stunden.

In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei nach den Tätern und den Wertgegenständen.

Hinweis:

Die Polizei empfiehlt den Angehörigen oder nahe stehenden Personen von älteren Menschen:

Um ältere Menschen zu schützen, sprechen Sie mit ihnen über die Methoden der Trickbetrüger. Wenn Sie selbst angerufen werden:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn zurück. - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110! - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

