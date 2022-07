Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Frau bedroht, beleidigt, spuckt und hetzt

Am Dienstag nahm die Polizei in Ulm eine Frau in Gewahrsam.

Ulm (ots)

Weil eine 43-Jährige zunächst Passanten am Rondell in der Bahnhofstraße bedrohte, beleidigte und volksverhetzende Äußerungen sagte, rückte die Polizei an. Dann beleidigte und bedrohte die Frau die eingesetzten Beamten und spuckte einen von ihnen an. Die Polizei nahm die Frau in Gewahrsam. Damit war die 43-Jährige nicht einverstanden. Sie wollte nicht mit den Beamten gehen und ließ sich in deren Griffe fallen. Die Polizei musste sie ziehen. Sie beleidigte die Ermittler fortwährend und drohte ihnen. Die aggressive Frau spuckte auch während der Fahrt zum Polizeirevier mehrmals aus, so dass ihr die Polizisten eine Haube aufziehen mussten. Letztlich wurde die 43-Jährige in eine Klinik gebracht.

+++++++ 1373082

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell