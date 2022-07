Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: GP) Eislingen

E-Scooter weg

Von Montag auf Dienstag stahl ein Unbekannter aus einer Garage in Eislingen einen E-Scooter.

Ulm (ots)

Ein Jugendlicher stellte am Montag gegen 22 Uhr seinen E-Scooter in eine Garage in der Rudolfstraße. Er schloss es an ein Ladegerät an. Als er am Dienstag gegen 8 Uhr wieder in die Garage ging, war das Fahrzeug samt Ladegerät weg. Ein Unbekannter stahl wohl beides aus Garage. Die Tür zur Garage war vermutlich lediglich zugezogen und nicht abgeschlossen.

Die Polizei Eislingen (07161/8510) sucht nun nach dem E-Scooter, dem Ladegerät und dem Dieb. Das Fahrzeug vom Hersteller SoFlow ist silber, und trägt das grüne Versicherungskennzeichen 220DCT.

Hinweis:

Sichern Sie Kleinfahrzeuge vor Diebstahl. Oft werden leichte Fahrzeuge von Dieben einfach weggetragen. Schießen Sie Ihr Fahrzeug an einem festen Fahrradständer oder einem anderen fest verankerten Gegenstand an. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Weitere Tipps erhalten sie im Internet unter www.polizeiberatung.de.

++++1374099

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell