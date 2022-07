Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrradfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (16.30 Uhr) kollidierten zwei Fahrradfahrer auf der Distelner Straße. Sie verletzten sich schwer und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die beiden Fahrradfahrer aus Herten (16; 42) waren auf der Distelener Straße in Richtung Süden unterwegs, als sie kollidierten und stürzten. Es entstand ein geringer Sachschaden.

