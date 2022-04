Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220427-4: 18-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Rettungskräfte bringen Rollstuhlfahrerin ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth-Hermülheim ist am Dienstagmorgen (26. April) eine Businsassin (18) so schwer verletzt worden, dass eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich war. Nach ersten Ermittlungen soll an dem Verkehrsunfall ein älterer grauer BMW beteiligt gewesen sein, dessen Fahrer den Unfall möglicherweise nicht bemerkt hatte. Er fuhr weiter ohne anzuhalten.

Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin dieses BMW sich dringend zur Klärung des Unfallhergangs zu melden. Ebenso suchen die Unfallermittler nach Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Hinweise bitte an die Beamten des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

Nach ersten Ermittlungen war gegen 7.30 Uhr ein Busfahrer (22) mit seinem für die sichere Beförderung von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern ausgerüsteten Fahrzeug auf der Horbeller Straße in Richtung Krankenhausstraße unterwegs. In Höhe der Weidengasse soll der BMW von der Linksabbiegerspur auf die Gradeausspur gewechselt sein. Das sei nach Aussagen des 22-Jährigen und eines Zeugen so plötzlich geschehen, dass der Bremsassistent seines Fahrzeugs ausgelöst habe, was zu einer sehr starken Bremsung führte. Dabei sei die 18-jährige Schülerin so stark in den Sicherheitsgurt gedrückt worden, dass es zu den erheblichen Verletzungen gekommen sei.

Eine weitere Schülerin (21) zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich am Unfallort um die 21-Jährige, die aber später wie gewohnt am Unterricht teilnehmen konnte. (he)

