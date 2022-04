Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220427-2: Einbrecher flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Täter versuchten Terrassentür von Einfamilienhaus aufzuhebeln

Derzeit noch Unbekannte haben am Dienstagvormittag (26. April) in Bergheim-Paffendorf versucht die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Nach derzeitigem Sachstand gelang das nicht und die Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Gegen 12.30 Uhr meldete sich die Geschädigte (81) bei der Polizei und machte Angaben, dass in ihr an der Heckenstraße gelegenes Wohnhaus eingebrochen worden war. Hinzugerufene Polizisten stellten mehrere Hebelspuren an der Terrassentür fest und sicherten die Spuren am Tatort. Nach Angaben der 81-Jährigen muss sich der Einbruch zwischen 10.30 und 12 Uhr zugetragen haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter über den Gartenzaun kletterten und so auf die Hausrückseite gelangten. Anschließend hebelten sie an einem Fenster und der Terrassentür.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell