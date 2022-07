Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Abbiegeunfall am Quellberg

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Hillen/Am Quellberg sind am Mittwochnachmittag zwei Autofahrerinnen aus Recklinghausen zusammengestoßen. Eine der Fahrerinnen, eine 31-jährige Frau, musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 22-jährige Autofahrerin gegen 17.10 Uhr von der Straße Hillen nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 31-Jährigen, die auf der Straße Am Quellberg unterwegs war und weiter in Richtung Castroper Straße wollte. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihr 4-jähriges Kind, das mit im Auto saß, blieb augenscheinlich unverletzt. Der Sachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell