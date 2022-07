Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Castrop-Rauxel: Einbrüche in Sportstätten

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend brachen bislang Unbekannte in eine Sporthalle einer Schule an der Theodor-Körner-straße ein. Sie öffneten ein Fenster und brachen dann im Inneren auch Türen auf, um in die übrigen Räumlichkeiten zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie diverse Getränkeflaschen. Einige Flaschen waren vor Ort auch zerstört aufgefunden worden. Nähere Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Castrop-Rauxel

An der Industriestraße brachen unbekannte Täter in eine Sportanlage ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Einbruch ereignete sich am späten Mittwochabend.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell