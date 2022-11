Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wurststücke

Ense-Hünningen (ots)

Am Mittwochnachmittag meldeten sich zwei Anwohner der Straße "Über den Tannen" bei der Polizei. Beide hatten in ihren Gärten Fleischwurststücke gefunden. Diese waren aufgeschnitten und enthielten eine weiße Masse. Die Wurststücke wurden von der Polizei sichergestellt. Die Kriminalpolizei lässt nun untersuchen, um was für eine weiße Substanz es sich handelt. Bis dahin rät die Polizei allen Hundebesitzern vorsichtig zu sein. Bitte achten Sie darauf, was ihr Hund frisst. Zeugen, die weitere solcher Wurststücke finden, werden gebeten diese bei der Polizei zu melden. (lü)

