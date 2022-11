Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Rinnenäckerstraße geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Beim Verursacher könnte es sich um ein blaues Fahrzeug handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Beschädigtes Auto nach Unfall gesucht

Eine 64 Jahre alte Autofahrerin befuhr am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr die Robert-Boehringer-Straße und musste einem entgegenkommenden Pkw ausweichen. Hierbei streifte sie ein geparktes Auto mit ihrem rechten Außenspiegel und fuhr zunächst weiter. Später meldete die Frau den Unfall. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun den Besitzer des geparkten, möglicherweise beschädigten Pkw. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier zu melden.

