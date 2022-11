Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Straßenverkehrsgefährdung

Waiblingen - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 13:20 Uhr wollte ein 24-Jähriger mit seinem PKW Smart von der Neuen Rommelshauser Straße in die Stuttgarter Straße abbiegen. Er missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 30-jährigen Pedelec-Fahrers und es kam zur Kollision. Der 30-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Gem. Schorndorf, B 29 - Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Am Sonntag gegen 02:00 Uhr befuhr eine 36-Jährige die B 29 vom Teiler B 14 / B 29 in Richtung Aalen mit ihrem schwarzen PKW Maserati. Auf der Strecke vom Teiler bis nach Remshalden geriet Sie nach Zeugenaussagen mehrmals zu weit nach rechts, so dass es zu Gefährdungen anderer Autofahrer kam. Kurz vor Schorndorf missachtete die Fahrerin eine Sperrung der B 29 durch die Polizei, konnte jedoch kurz darauf gestoppt werden. Da die Frau unter Alkoholeinwirkung stand, musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Autofahrer, die durch den schwarzen Maserati gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

