Polizei Hagen

POL-HA: Motorradpolizist erwischt Mann unter Drogeneinfluss ohne Führerschein

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 21.09.2022, führte ein Motorradpolizist gezielte Verkehrskontrollen am Graf-von-Galen-Ring durch. Gegen 10 Uhr bemerkte er einen BMW, welcher in Richtung Körnerstraße fuhr. Der Polizist entschloss sich, den Fahrer anzuhalten. Der 42-Jährige verhielt sich auffällig. Seine Koordination war verlangsamt, seine Bindehäute gerötet und seine Hände zitterten. Ein Drogentest verließ positiv auf Kokain und Cannabis. Der Mann gab an, sich das Testergebnis nicht erklären zu können. Bei einer Recherche stellte sich heraus, dass sein Führerschein für ungültig erklärt wurde. Der Beamte legte nach der Entnahme einer Blutprobe jeweils eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss vor. (hir)

