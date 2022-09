Polizei Hagen

POL-HA: Verstoß beim Abbiegen führt zu Kontrolle und Drogenfund

Hagen-Boele (ots)

Als ein Mann auf der Schwerter Straße mit seinem Auto einen Kreisverkehr verließ ohne zu blinken, entschieden sich Polizeibeamte am Dienstag (20.09.2022) gegen 15.10 Uhr für eine Verkehrskontrolle. Sie stoppten den 39-jährigen Fahrer. Als dieser die Seitenscheibe des Autos herunterließ, kam den Beamten ein starker Geruch nach Cannabis entgegen. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte an, dass der Mann Cannabis, Amphetamin, Methamphetamin, Kokain und Opiate konsumiert hatte. Auch ein Atemalkoholtest schlug an und zeigte einen Wert von 0,1 Promille an. Der Wittener hatte zudem Amphetamine, Methamphetamin und weitere Drogen in kleinen Mengen bei sich. Der 39-Jährige gab an nicht zu wissen, woher die Betäubungsmittel stammen. Der Wittener musste eine Blutprobe abgeben, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er erhielt eine Strafanzeige. Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel sicher. (arn)

