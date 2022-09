POL-HA: Falscher Handwerker stiehlt Goldschmuck

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Mittwoch, 19.09.2022, nahm ein 27-jähriger Polizeibekannter gegen 23:50 Uhr in der Elberfelder Straße die Beine in die Hand, als er einen Streifenwagen sah. In der Bergstraße blieb er schließlich stehen. Er schrie herum und gestikulierte wild. Da der Mann in der Vergangenheit öfter durch Betäubungskriminalität auffiel, sollte er auf der Wache durchsucht werden. Dabei wurde Geld in ...

mehr