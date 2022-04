Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Sasbach - Telefonbetrug vereitelt, Warnhinweise der Polizei

Achern (ots)

Mehrere betrügerische Anrufe verschiedener derzeit gängiger Maschen gingen am heutigen Freitag bei Bürgerinnen und Bürgern im Raum Achern ein. Eine Frau aus Sasbach hatte dabei Glück und blieb im Besitz ihres Geldes. Am Morgen bekam die Frau einen Anruf mit der bekannten Masche, nach der Festnahme von Einbrechern in der Nähe sollte ihr Vermögen durch die Polizei gesichert werden. Mit einem mittleren fünfstelligen Betrag bereits zu Hause, rief die Frau gegen 12 Uhr mehr oder weniger versehentlich den echte Notruf "110" an und wollte einen der Betrüger für den weiteren Verfahrensgang sprechen. Die Beamten des Führungs- und Lagezentrums erkannten den Betrug sofort und verständigten ihre Kollegen des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Diese konnten bei der Damen vor Ort Überzeugungsarbeit leisten, so dass ihr Barvermögen den Weg zur Bank und nicht in betrügerische Hände fand.

Die Polizei rät dringend:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

- Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus!

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell