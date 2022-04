Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - In Kirche eingebrochen, Zeugen gesucht

Friesenheim (ots)

Am Donnerstag trieben bislang Unbekannte zwischen 10:45 Uhr und 16:45 Uhr in einer Kirche in der Friesenheimer Hauptstraße ihr Unwesen. Die mutmaßlichen Einbrecher machten sich erfolglos an den Opferstöcken und an der Tür des Pfarrzimmers zu schaffen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. Der angerichtete Sachschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittler bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

