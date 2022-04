Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfallflucht der anderen Art, Fahrer eines beschädigten dunklen Geländewagens gesucht

Rastatt (ots)

Mit einer nicht alltäglichen Unfallflucht sind seit Donnerstagnachmittag die Beamten des Polizeireviers Rastatt beschäftigt. Üblicherweise richtet sich die Suche nach dem Unfallverursacher. In diesem Fall hat sich allerdings der mutmaßliche Schadensverantwortliche etwa eine Stunde nach der Kollision selbst gestellt und die Ermittler müssen sind nun mit den Nachforschungen nach dem geschädigten Verkehrsteilnehmer befassen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich gegen 16:15 Uhr an der Einmündung des Schwabengäßchen zur Augustastraße ein Auffahrunfall zugetragen. Der Zusammenstoß wurde von einem Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet. Demnach sei der nun Geständige in das Heck eines dunklen Geländewagens geprallt, dessen männlicher Fahrer auf circa 50 bis 60 Jahre geschätzt wird. Weil der 28 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher im Anschluss mit seinem Opel vom Ort des Geschehens flüchtete und der nun gesuchte Fahrer des dunklen Geländewagens umgehend die Verfolgung aufnahm, war die Unfallstelle zunächst verwaist. Gegen 17:15 Uhr kam dann etwas Licht ins Dunkle, als der 28-Jährige beim Polizeirevier Rastatt auftauchte und seine Unfallbeteiligung einstand. Den Ermittlern blieb bei der Protokollaufnahme nicht verborgen, dass der Endzwanziger verschiedene Anzeichen einer Drogenbeeinflussung zeigte. Der positiv verlaufene Drogentest passte dann auch ins Gesamtbild zu der im Opel vorgefundenen Kleinmenge an Cannabis sowie verschiedenen Rauschgiftutensilien. Überdies befand sich im durchsuchten Wagen ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker. Während die Ermittlungen gegen Verdächtigen ihren Lauf nehmen, bitten die Beamten des Polizeireviers Rastatt den Fahrer des dunklen Geländewagens oder wer Hinweise zu dessen Identität/Fahrzeug geben kann, sich unter der Rufnummer: 07222 761-0 zu melden.

