Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Baustellenfahrzeuge in Eilpe beschädigt - Zeugen gesucht

Hagen-Eilpe (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (17.09.2022) und Montagmorgen beschädigten bislang unbekannte Täter Baustellenfahrzeuge in Eilpe. Ein 28-jähriger Mitarbeiter der Baustelle in der Hasselstraße alarmierte am Montag, gegen 07.20 Uhr, die Polizei. Er sagte den Beamten, dass er Beschädigungen an zwei Baustellenfahrzeugen festgestellt hat. An einem Fahrzeug warfen die unbekannten Täter insgesamt sechs Scheiben ein. Dazu nutzten sie augenscheinlich sowohl Steine als auch Ölkanister. An einem weiteren Fahrzeug entfernten die Unbekannten gewaltsam zwei Spiegel aus den Halterungen. Der 28-Jährige gab weiterhin an, dass am Samstag, gegen 15.00 Uhr, noch alles unversehrt war. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der Sachbeschädigungen ein und übergaben den Tatort an die Kripo. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

