POL-HA: Auffahrunfall auf der Kölner Straße in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag (19.09.2022) gegen 18 Uhr fuhr eine 30-jährige VW-Fahrerin in der Kölner Straße auf ein anderes Auto auf. Die Hagenerin war in Richtung Haenelstraße unterwegs, als der vor ihr fahrende Ford verkehrsbedingt stark abbremste, um einem anderen Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren. Die VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen, versuchte nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die 48-jährige Fahrerin des Ford gab an sich leicht verletzt zu haben. Sie kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, ihr Auto wurde auf eigenen Wunsch abgeschleppt. Die 30-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. (arn)

