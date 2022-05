Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rund 4.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (10.05.2022)

Singen (ots)

Rund 4.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht am Dienstagmittag, gegen 14 Uhr, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Marie-Curie-Straße verursacht. Der Unbekannte beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz des Bauhaus stehenden grauen BMW und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

