Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit erheblichem Schaden (10.05.2022)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Ein Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der Stockacher Straße hat zu erheblichem Sachschaden geführt. Ein 49-jähriger Lastwagenfahrer war gegen 15 Uhr auf der Stockacher Straße unterwegs. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle verlangsamte der Mann seinen Laster. Dies erkannte ein dahinterfahrender 47 Jahre alter Mann in einem Renault zu spät und krachte in das Heck des Brummis. Verletzt wurde niemand. Der Renault, an dem Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand, war jedoch so stark demoliert, dass er abgeschleppt werden musste. Am Lastwagen entstand Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

