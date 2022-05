Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hindelwangen, Lkr. Stockach) Unfall im Kreisverkehr (10.05.2022)

Hindelwangen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro ist die Folge eines Unfalls, der am Dienstagmittag im Kreisverkehr von der Heinrich-Fahr-Straße auf die Meßkircher Straße passiert ist. Eine 69 Jahre alte Frau fuhr mit einem Honda von der Aachenstraße kommend in den Kreisverkehr zur Meßkircher Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem bereits im Kreisverkehr fahrenden Opel einer 50-Jährigen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Am Opel, an dem die Beifahrerseite erheblich beschädigt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro, am Honda in Höhe von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell