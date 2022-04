POL-NB: Verkehrsunfall nach einem Ausweichmanöver

Pasewalk (LK VG) (ots) - Im Laufe des Vormittages des 30.04.2022 wurden der Polizei mehrere Diebstähle an Kfz im Bereich des Polizeihauptrevieres in Pasewalk bekannt. Unbekannte Täter haben in der Dorfstraße in Rothenklempenow bei Löcknitz von einem PKW Kia und in der Straße Am See in Löcknitz von einem PKW Audi jeweils alle vier Räder entwendet. Zuvor wurden beiden Fahrzeuge auf Steine bzw. auf Holzklötze ...

