Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von PKW-Rädern und LKW-Seitenwänden

Pasewalk (LK VG) (ots)

Im Laufe des Vormittages des 30.04.2022 wurden der Polizei mehrere Diebstähle an Kfz im Bereich des Polizeihauptrevieres in Pasewalk bekannt.

Unbekannte Täter haben in der Dorfstraße in Rothenklempenow bei Löcknitz von einem PKW Kia und in der Straße Am See in Löcknitz von einem PKW Audi jeweils alle vier Räder entwendet. Zuvor wurden beiden Fahrzeuge auf Steine bzw. auf Holzklötze gestellt. Des Weiteren entwendeten unbekannte Täter in Pasewalk von einem Auflieger eines Sattelschleppers, welcher auf einem Firmengelände in der Lindenstraße abgestellt war, 11 Bordwände.

Der Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt auf 5500,-EUR. An den beiden PKW ist durch das Aufbocken ein Sachschaden von insgesamt 2000,- EUR entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatzeit kann auf die Nacht vom 29.04.2022 zum 30.04.2022 eingegrenzt werden. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit an den Tatorten auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pasewalk unter 03973 2200, unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Marco Sellke

Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

