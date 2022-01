Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Außenspiegel von drei Fahrzeugen beschädigt: Polizei sucht drei bestimmte Zeugen

Schwerte (ots)

Die Polizei sucht drei bestimmte Zeugen. Diese hatten am Samstagabend (29.01.2022) gegen 23.30 Uhr beobachtet, wie eine Personengruppe den Außenspiegel eines in der Straße Am Hohenstein in Schwerte abgestellten Autos beschädigt hatte. Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung Lichtendorfer Straße. Daraufhin informierten die drei Zeugen den Halter des beschädigten Fahrzeugs. Dieser verständigte die Polizei. Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass an zwei weiteren Wagen die Außenspiegel beschädigt wurden.

Die drei Zeugen, deren Personalien nicht bekannt sind, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

