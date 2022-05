Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Grünstadt (ots)

Am 03.05.22, 17:15 Uhr kam es in Grünstadt, Westring zu einem Verkehrsunfall. Ein 8-jähriger Junge trat zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen auf die Straße. Hierbei wurde der Junge von einem Fahrzeug erfaßt. Der Junge kam zu Fall und zog sich eine Schürfwunde am Ellenbogen und ein Hämatom am Kopf zu. der 8-jährige wurde im Krankenhaus Grünstadt medizinisch versorgt.

