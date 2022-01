Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn

Quickborn

Wedel - Geschwindigkeitsmessungen am Wochenende

Bad Segeberg (ots)

Beamte des Technischen Geschwindigkeitsüberwachungsdienstes des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn haben am Wochenende den fließenden Verkehr mit dem Schwerpunt auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwacht.

Am Samstagabend zwischen 22:30 und 00:00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte den Verkehr auf der Wittenberger Straße in Elmshorn in Fahrtrichtung der A 23. Die Geschwindigkeit ist im Bereich der dortigen Klinik aufgrund der ausfahrenden Rettungswagen auf 50 km/h außerhalb der geschlossenen Ortschaft beschränkt.

253 Fahrzeuge durchfuhren die Messstelle. Davon waren 19 zu schnell unterwegs. Für den gefahrenen Höchstwert von 82 km/h drohen 200 Euro Bußgeld, ein Punkt und ein einmonatiges Fahrverbot.

Ab 01:00 Uhr wurde der Verkehr in der Hamburger Straße stadtauswärts überprüft. Aus 259 Fahrzeugen resultierten drei Fahrverbote. Der negative "Spitzenwert" lag bei 83 km/h.

Am Sonntag setzten die Einsatzkräfte ab 18 Uhr die Kontrolltätigkeit in der Kieler Straße in Quickborn fort. In Fahrtrichtung Bilsen durchfuhren bis 20:00 Uhr 278 Fahrzeuge die Messanlage in Höhe des Altenheims. Aus insgesamt 43 Überschreitungen resultierten vier Fahrverbote. Der Höchstwert lag bei 64 km/h - das Strafmaß beläuft sich auf 260 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot.

Zwischen 22:00 und 00:00 Uhr überwachten die Polizeibeamten in der Wedeler Mühlenstraße die Geschwindigkeiten. In Fahrtrichtung Holm waren 120 Fahrzeuge in der dortigen 30-Zone unterwegs, von denen sich 28 nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit hielten. Dem oder der schnellsten Fahrerin drohen bei 69 km/h ebenfalls 260 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot.

Da Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist, wird das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn auch weiterhin einen Schwerpunkt auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit legen und weitere Kontrollen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durchführen.

