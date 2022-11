Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, beschädigte Weihnachtsdekoration, Diebstahl

Aalen (ots)

Neresheim: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Landesstraße 1070 / Kreisstraße 3296 in Neresheim-Dehlingen missachtete ein 57-jähriger Opel-Fahrer am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr die Vorfahrt eines 39 Jahre alten BMW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden; beide Fahrer blieben unverletzt.

Aalen-Oberalfingen: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag entstand. Kurz vor 15.30 Uhr kam ein 46-Jähriger auf der Kreisstraße 3335 zwischen Goldshöfe und Oberalfingen mit seinem VW Tiguan auf die Gegenfahrbahn, wo er den Opel eines 38-Jährigen streifte. Nach dem Zusammenstoß war das Fahrzeug des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit.

Neresheim: Zwei Leichtverletzte

Zwei leicht verletzte Fahrzeuginsassen und ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag ereignete. Gegen 10.40 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Skoda Octavia die Landesstraße 1084, wo er auf Höhe Haldenhöfe nach rechts abbog, um zu wenden. Dabei übersah er den heranfahrenden Audi eines 27-Jährigen, der trotz eingeleiteter Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Unfallverursacher und sein 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt; beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: 13.000 Euro Sachschaden

Ein 18-Jähriger verursachte am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 13.000 Euro entstand. Er missachtete kurz nach 16 Uhr an der Einmündung Nägeleshofstraße / Weilerstraße die Vorfahrt, weshalb es zum Zusammenstoß seines Mazda mit dem Jaguar eines 55-Jährigen kam. Sowohl der Unfallverursacher, wie auch der 55-Jährige blieben unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 47-Jähriger seinen Audi am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Stiewingstraße anhalten. Eine 61-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai auf, wobei ein Sachschaden von rund 2800 Euro entstand.

Aalen: Weihnachtsdekoration beschädigt

Bislang Unbekannte schlugen am Samstagmorgen gegen 1 Uhr vermutlich im Bereich der Helferstraße eine Weihnachtskugel herunter, welche dort von der Stadt Aalen zur Dekoration aufgehängt worden war. Die Täter kickten die Kugel anschließend auf der Straße herum. Von Beamten des Polizeireviers Aalen konnte die überdimensionale Kugel kurze Zeit später vor dem Landratsamt aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Gegen Baum gefahren

Schwere Verletzungen zog sich ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend zu. Gegen 19.10 Uhr kam er auf der B 290 auf Höhe Abzweigung Schönau mit seinem Seat Ibiza von der Straße ab, wobei das Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Der 19-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 8000 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Rund 3500 Euro Sachschaden verursachte ein 50-jähriger Peugeot-Fahrer am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr, als er an der Einmündung Hohenstaufenstraße / Danneckerstraße die Vorfahrt eines 54-jährigen Mercedes-Fahrers missachtete.

Bopfingen: Nach Diebstahl bedroht

Der 40-jährige Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes wurde am Samstagabend gegen 21 Uhr von bislang Unbekannten nach einem Diebstahl bedroht. Der Mann hatte drei Männer beobachtet, welche in dem Geschäft im Ipftreff Kunden anpöbelten und Spitituosen aus dem Regal entwendeten. Als der 40-Jährige den mutmaßlichen Dieb festhielt, zeigte sich dieser aggressiv und verließ das Geschäft. Als der 40-Jährige die Männer verfolgte, wurde er mit einem Messer bedroht, weshalb er wieder in das Geschäft zurückging. Die Unbekannten beschrieb der 40-Jährige folgendermaßen: 1. Person: ca. 180 cm groß, schwarze Kleidung, Wollmütze, ungepflegtes Äußeres, sprach gebrochen deutsch 2. Person: ca. 170 cm groß, etwas festere Statur, blond, trug eine schwarze Jacke 3. Person: ca. 60 Jahre alt, trug Arbeitskleidung Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Samstagnachmittag einen Porsche, der auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Die Beschädigung wurde gegen 15.45 Uhr festgestellt. Der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 4000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Geparktes Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 35-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 9.15 Uhr mit seinem Hyundai einen in der Schloßstraße geparkten Ford Transit, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand.

Waldstetten: 6000 Euro Schaden

An der Einmündung Gmünder Straße / Bettringer Straße missachtete ein 49-jähriger Hyundai-Fahrer am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr die Vorfahrt einer 82 Jahre alten Opel-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell