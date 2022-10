Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbruch in Wohnhaus

Bohmte (ots)

Unbekannte hebelten am Samstag zwischen 12 Uhr und 17:40 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses an der Stirper Straße, unweit der B51, auf. Der oder die Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten ein wenig Schmuck. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen und sonstigen Beobachtungen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte unter 05471/9710.

