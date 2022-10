Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: PKW kam von der Fahrbahn ab - Insassen flüchtig

Hilter (ots)

Am Sonntag meldete sich um kurz nach 02 Uhr eine Frau bei der Polizei, die auf einen verunfallten Audi A3 aufmerksam geworden war. Die graue Limousine stand mehr als 50 m entfernt von der Straße auf einem Acker, Insassen waren nicht mehr vor Ort. Offensichtlich war der Audi in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, als er die Borgloher Straße zwischen Düppelweg und der Straße Am Weinberg in Richtung Hilter befuhr. Als die Polizei am Unfallort eintraf, traf sie u. a. auf den alkoholisierten Fahrzeughalter und weitere Angehörige. Der 22-jährige Mann aus Hilter gab den Beamten gegenüber an, am Samstagabend auf einer Feierlichkeit in Borgloh gewesen zu sein. Erst durch einen Anruf sei der junge Mann zu Hause darüber informiert worden, dass sein Audi A3 verunfallt sei. Wer hinter dem Steuer gesessen haben könnte, konnte sich der junge Mann nicht erklären. Die Gesamtumstände des Unfalls ließen Zweifel an den Schilderungen des 22-Jährigen aufkommen. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,8 Promille, ein Arzt entnahm später zwei Blutproben. Der Audi A3 war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmer geborgen werden. Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

