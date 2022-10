POL-OS: Osnabrück: Zigarettenautomat im Schinkel aufgesprengt

Melle (ots) - In der Zeit von Donnerstag 18 Uhr bis Freitag 05:30 Uhr brachen Unbekannte eine Milchtankstelle an der Straße "Moorwellen" auf und entwendeten Bargeld. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Melle unter 05422/92260 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Matthias Bekermann Telefon: 0541/327-2071 Mobil: 0152/09399168 E-Mail: ...

