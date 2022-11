Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag im Zeitraum zwischen 10:20 Uhr und 20:50 Uhr wurde auf dem Mitarbeiter-Parkplatz des Rems-Murr-Klinikums ein geparkter Toyota Yaris von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der entstandene Sachschaden am geparkten Auto wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Freitag in der Straße Beim Brünnele auf dem Parkplatz Archivplatz zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13 Uhr einen geparkten VW vermutlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Leutenbach: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Eine 27-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Montag gegen 13:30 Uhr die Kreisstraße 1846 von Erbstetten kommend in Richtung Nellmersbach entlang und kam hierbei im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie mit dem VW einer entgegenkommenden 47 Jahre alten Autofahrerin. Beide Frauen erlitten beim Unfall schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden, die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Die Straße ist derzeit (Stand 14:30 Uhr) noch vollgesperrt.

