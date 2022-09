POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Diebstahl auf dem Gelände einer Kleingartenanlage

Hindelwangen (ots) - Ein bislang unbekannter Hasendieb hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße "Am Buchbühl" zugeschlagen. Der Unbekannte öffnete die Stalltürklappe des im Garten aufgestellten Hasenstalls und nahm zwei weiß-graue Zwerghasen mit. Sachdienliche Hinweise auf den Hasendieb erbittet das Polizeirevier Stockach unter der Tel. 07771 ...

