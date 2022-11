Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: LAndkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Unfall und Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Freitag, 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren einen am Fahrbahnrand der Gutenbergstraße geparkten Ford EcoSport. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubterweise von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise zum Unfallverursacher unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Pedelec-Fahrer an Fußgängerüberweg von Auto erfasst

Am Montag gegen 15:00 Uhr wollte ein 78 Jahre alter Pedelec-Fahrer an dem Fußgängerüberweg Höhe Berliner Platz den Pamiersring überqueren. Ein 31-jähriger Renault-Fahrer sah den Senior offenbar zu spät. Der ältere Herr wurde von dem PKW erfasst und stürzte von seinem Pedelec. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Blaufelden: Diebstahl von Dekoration

Am Sonntag, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr entwendeten Unbekannte zwei Leuchtkegel, welche als Wegweiser für den Weihnachtsmarkt in der Nonnengasse aufgestellt waren. Einer der Kegel hatte die Farbe Gelb, der andere die Farbe Orange. Beide Kegel sind jeweils rund 2,30 Meter hoch und haben einen etwa 50 cm breiten Sockel. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen sich unter Telefon 07955 925 010 zu melden.

Vellberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Sonntag, 21:30 Uhr und Montag, 7:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem PKW der Marke Mercedes-Benz die die Straße Am Zwinger aus Richtung Großaltdorf kommend Richtung Ortsmitte Vellberg. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Verkehrsteilnehmer auf der stark ansteigenden Strecke am Ausgang einer engen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine kleine Stützmauer einer Scheunenzufahrt. Dabei wurde die Ölwanne des PKW beschädigt, so dass Betriebsstoffe austraten. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter in die Eschenauer Straße, wo er auf Höhe eines dortigen Bankgebäudes das Auto abstellte. Offenbar versuchte der Unbekannte dort noch ein durch den Unfall beschädigtes Rad zu wechseln. Da der PKW in Folge des Unfalls jedoch zu stark beschädigt war, konnte der Unbekannte seine Fahrt nicht weiter fortsetzen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise zum Unfallverursacher Insbesondere werden Hinweise zu einer Person erbeten, welche im fraglichen Zeitraum in der Eschenauer Straße beim Reifenwechsel gesehen werden konnte. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell