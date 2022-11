Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: E-Scooter entwendet - Versuchter Einbruch in Kiosk - Einbruch in Schule - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Parkhaus Querspange in der Straße Alter Postplatz einen geparkten Audi und fuhr anschließend weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: E-Scooter entwendet

Durch einen bisher unbekannten Dieb wurde am Montag zwischen 7:40 Uhr und 12:55 Uhr ein schwarzer Elektroscooter vom Hersteller Ninebot, der in der Mayenner Straße an den Fahrradständern der Staufer-Realschule abgestellt war, entwendet. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Versuchter Einbruch

In der Nacht auf Dienstag zwischen 2 Uhr und 2:40 Uhr versuchten zwei bisher unbekannte Diebe in einen Kiosk am Bahnhof Endersbach einzubrechen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelang es den Einbrechern nicht, ins Innere des Geschäfts zu gelangen. Beide Männer trugen zur Tatzeit einen Parka, hatten eine Kapuze und eine medizinische Maske auf, einer der Männer führte einen dunklen Rucksack mit sich. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Autofahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Eine 70 Jahre alte Tesla-Fahrerin bemerkte am Montag kurz nach 13 Uhr beim Befahren der Südumgehung zu spät, dass die vor ihr fahrenden Autofahrer aufgrund einer roten Ampel anhalten mussten und fuhr auf den Opel eines 44-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden Dacia eines 55 Jahre alten Autofahrers aufgeschoben. Der Opel-Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt.

Winterbach-Engelberg: In Schule eingebrochen

Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einer Schule im Rudolf-Steiner-Weg und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine Bargeldkasse entwendet, der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Motorradfahrer verletzte Fußgängerin

Ein 20-jähriger Motorradfahrer fuhr am Montagabend gegen 20.40 Uhr in der Straße Hirschberg an einer Fußgängerin und einem geparkten Pkw vorbei. Dabei streifte er sowohl das Fahrzeug, als auch die 44-jährige Frau, die sich hierbei leicht verletzte. Am Auto entstand geringer Sachschaden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Zweirad nicht angemeldet und nicht versichert ist. Zudem war der 20-Jährige nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Weissach im Tal: Vorfahrt missachtet

Eine 70-jährige Citroen-Fahrerin befuhr am Montag gegen 12.30 Uhr den Marktplatz und wollte in den Lindenplatz einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einem von der Brüdener Straße herkommenden Audi-Fahrer zusammen. Es entstand beim Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell