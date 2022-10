Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Nach Auffahrunfall nicht stehen geblieben

Velen (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Bundesstraße 67

Unfallzeit: 05.10.2022, 16:55 Uhr

Auf der Bundesstraße 67 ist es am Mittwoch in Velen-Ramsdorf nach einem Überholmanöver zu einem Auffahrunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen spielte sich das Geschehen wie folgt ab: der Fahrer eines Pkw vom Typ Mercedes-Benz war gegen 16.55 Uhr zwischen den Abfahrten Ramsdorf und Velen in Richtung Borken unterwegs. Im Bereich eines Überholverbotes soll dieser über die mittige Sperrfläche einen Lkw überholt und vor diesem eingeschert sein. Der Lkw mit niederländischen Kennzeichen musste stark abbremsen. Ein dahinter fahrender 19-jähriger Borkener konnte nicht mehr rechtzeitig verlangsamen und fuhr auf. Der Mercedes und der Lkw setzten ihre Fahrt fort, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell