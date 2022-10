Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Pedelecfahrer nach Unfall verstorben

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Velener Straße / Stegge / Reitweg

Unfallzeit: 05.10.2022, 14:00 Uhr

Seinen schweren Verletzungen erlegen ist ein Pedelecfahrer am Mittwoch in Heiden nach einem Verkehrsunfall. Der 84-Jährige hatte gegen 14.00 Uhr die Straße Stegge befahren. Als der Dorstener die bevorrechtigte Velener Straße geradeaus in Richtung Reitweg queren wollte, stieß er mit dem aus Richtung Velen kommenden Wagen eines 18-jährigen Heideners zusammen. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. Dort verstarb er einige Stunden später. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell