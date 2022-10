Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bei Kollision leicht verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Adenauerring

Unfallzeit: 05.10.2022, 12:20 Uhr

Leichte Verletzungen hat die Insassin eines Pkw am Mittwoch in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Ein 76-Jähriger hatte gegen 12.20 Uhr den Adenauerring in Richtung Legdener Straße mit seinem Auto samt Wohnwagen befahren. Als der Klever nach links in die Wüllener Straße abbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 79-jährigen Ahausers zusammen. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte 76 Jahre alte Beifahrerin des Klevers zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell