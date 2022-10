Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Aktenkoffer gestohlen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Kirchplatz

Tatzeit: 05.10.22, 13.40 Uhr

Am Mittwoch stellte ein 40 Jahre alter Rheder sein Fahrrad auf dem Kirchplatz ab und ging zur Bushaltestelle, um sich dort zu erkundigen. Seinen schwarzen Samsonite-Aktenkoffer ließ er derweil auf dem Fahrradgepäckträger zurück. Diese Situation nutzten zwei Diebe aus und entwendeten den Koffer und fuhren auf Mountainbikes in Richtung Barloer Straße davon. Die beiden Täter werden auf ein Alter von ca. 20 Jahren und eine Körpergröße von ca. 180 cm geschätzt. Einer trug eine Jeanshose, einen schwarzen Pullover und eine hellblaue Jacke. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (fr)

