Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kondomautomat gesprengt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße

Tatzeit: zwischen 05.10.22, 13.20, und 06.10.22, 00.20 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag meldete ein Zeuge der Polizei einen aufgesprengten Warenautomaten auf der Robert-Bosch-Straße. Wieviel Bargeld oder Waren der oder die Täter aus dem aufgesprengten Kondomautomaten entwendeten, ist nicht bekannt. Ziel der Täter war offenbar das Bargeld, da am Tatort noch ca. 40 Kondompackungen aufgefunden wurden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell