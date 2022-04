Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gartenstadt - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Samstag (02. April 2022) kam es zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 12:45 Uhr befuhr ein 49-jähriger Autofahrer aus Krefeld mit seinem Mercedes die Traarer Straße und wollte nach links in die Platanenstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr der 34-jährige Motorradfahrer hinter dem Auto und als der PKW verlangsamte, fuhr er mit seiner Yamaha links an dem Auto vorbei. In dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und kam stationär in ein Krefelder Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an. (103)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell