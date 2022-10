Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Tankstellengelände

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Gronauer Straße, Avia-Tankstelle

Unfallzeit: Samstag, 01.10.2022, ca. 14.00 Uhr

Nach einer Paketzustellerin fahndet nun die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstagnachmittag auf dem Gelände der Avia-Tankstelle an der Gronauer Straße ereignete. Dort war die Frau mit ihrem Lieferwagen, einem weißen Caddy oder Kangoo, rückwärts gegen einen geparkten Pkw gefahren, an dem ein Schaden in einer Höhe von mindestens 1.500 Euro entstand. Trotz des verursachten Sachschadens hatte sich die Unfallverursacherin entfernt, ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat (02562) 9260 zu wenden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell