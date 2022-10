POL-BOR: Borken-Weseke: Brand eines Wohnhauses

Borken (ots) - Unfallzeit: 05.10.2022, 07:10 Uhr; Unfallort: Borken-Weseke, Südlohner Straße / Fresenhorst Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden, der sich im fünfstelligen Euro-Bereich bewegt - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Borken-Weseke gekommen ist. Eine 44-Jährige hatte gegen 07.10 Uhr die Südlohner Straße aus Richtung Weseke kommend befahren. An der Kreuzung mit der ...

