POL-BOR: Borken-Weseke - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Borken (ots)

Unfallzeit: 05.10.2022, 07:10 Uhr;

Unfallort: Borken-Weseke, Südlohner Straße / Fresenhorst

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden, der sich im fünfstelligen Euro-Bereich bewegt - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Borken-Weseke gekommen ist. Eine 44-Jährige hatte gegen 07.10 Uhr die Südlohner Straße aus Richtung Weseke kommend befahren. An der Kreuzung mit der Bundesstraße 70 und der Landesstraße 572 wollte die Rhederin weiter geradeaus in Richtung Oeding fahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Fahrzeug eines 54-Jährigen - der Stadtlohner hatte die bevorrechtigte Straße aus Richtung Südlohn kommend befahren. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (to)

