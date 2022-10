POL-BOR: Bocholt - Mobiltelefone gestohlen

Vreden (ots) - Unfallzeit: 04.10.2022, 07:50 Uhr; Unfallort: Vreden, Widukindstraße / Zwillbrocker Straße Bei einem Ausweichmanöver ist eine Autofahrerin am Dienstag in Vreden gegen eine Verkehrsinsel geprallt. Das andere Fahrzeug entfernte sich. Das Geschehen spielte sich gegen 07.50 Uhr auf der Widukindstraße ab, auf der die Frau in Richtung Up de Bookholt unterwegs gewesen war. Aus der untergeordneten Zwillbrocker ...

mehr