Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Ahaus (ots)

Unfallzeit: 05.10.2022, 10:30 Uhr;

Unfallort: Ahaus, Landesstraße 560

Eine junge Pedelecfahrerin hat am Mittwoch in Ahaus-Alstätte bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Gegen 10.30 Uhr hatte eine 31-Jährige mit ihrem Wagen die Landesstraße 560 aus Richtung Enschede kommend in Richtung Ahaus befahren. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 13-Jährige im Bereich Alstätter Brook die Landesstraße queren. Die Autofahrerin aus Gronau versuchte noch auszuweichen, touchierte jedoch das Hinterrad der Ahauserin. Dies kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. (to)

