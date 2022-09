Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht nach Kollision im Kreuzungsbereich

Kreuzau (ots)

In Leversbach hat es auf der Straße "Am Leversbach" am Mittwoch (21.09.2022) gegen 04:30 Uhr am Morgen einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer hat die Spur einer Radfahrerin geschnitten. Dann flüchtete er.

Die Fahrradfahrerin, eine 22-jährige Dürenerin, war laut eigenen Angaben auf der Straße "Am Leversbach" in Fahrtrichtung Üdingen unterwegs. Als sie der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung "Hinter dem Hof" folgen wollte, habe ein Autofahrer dann ihre Spur ungebremst geschnitten. Er touchierte den Vorderreifen des Fahrrads und fuhr dann einfach weiter. Die Frau aus Düren stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem Auto handelt es sich laut Aussage der Geschädigten um einen grünen Wagen. Dieser sei aus Richtung Boich gekommen und habe sich in Fahrtrichtung Üdingen im weiteren Verlauf wieder entfernt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, wenden sich bitte während der Bürodienstzeiten an das Verkehrskommissariat unter der Hummer 02421 949-5221 und außerhalb an die Leitstelle unter der 02421 949-6425.

