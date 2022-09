Polizei Düren

POL-DN: Hochwertiges Auto gestohlen

Langerwehe (ots)

In Neu-Pier haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Audi RS3 gestohlen. Sie brachen zunächst in das Wohnhaus der Besitzer in der Pierer Straße ein. Mit dem entwendeten Schlüssel und dem Auto konnten sie dann flüchten.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen 21:30 Uhr am Dienstag (20.09.2022) und 04:30 Uhr am Mittwoch (21.09.2022) Zugang zu dem Wohnhaus. Hier entwendeten sie den Schlüssel des Audi RS3, mit dem sie anschließend flüchteten. Sie machten damit Beute im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Zum Tatzeitpunkt stand der Wagen auf einer öffentlichen Parkfläche vor dem Haus. Die Bewohner des Hauses bemerkten in der Nacht weder den Einbruch, noch den Diebstahl. Erst am Morgen meldeten sie den Vorfall daher bei der Polizei.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Audi RS3 Sportback in der Farbe weiß. Das Originalkennzeichen lautet JÜL-RS700.

Wer im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich während der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 02421 949-8326 und außerhalb unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell