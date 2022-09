POL-DN: Erneuter Einbruch in ein Testzentrum

Merzenich (ots) - An der Grundschule in Merzenich haben Unbekannte am Wochenende mehrere Wände mit Graffiti beschmiert - unter anderem mit Hakenkreuzen. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Eine Lehrerin bemerkte das Graffiti am Montag (19.09.2022) gegen 07:00 Uhr. Sowohl einige Außentüren, als auch die Fassade waren mit Hakenkreuzen und diversen Schriftzügen beschmiert. Die Hakenkreuze ...

mehr